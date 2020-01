Traffico Roma del 16-01-2020 ore 19:00 (Di giovedì 16 gennaio 2020) NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, PIÙ INTENSO SULLE AUTOSTRADE E SULLE CONSOLARI, ANCHE A CAUSA DEI PROVVEDIMENTI ANTI-INQUINAMENTO CHE VEDONO FERMARSI I DIESEL SINO ALLA CATEGORIA EURO 6 ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE. SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA SINO A LA RUSTICA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA. INCIDENTE IN VIA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, ALTRO INCIDENTE SULLA STESSA PRENESTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DELL’OSA. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. CODE IN VIA PONTE DI NONA. INCIDENTE E CODE ANCHE A PONTE GALERIA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA TENUTA DI SANTA CECILIA. SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO ... Leggi la notizia su romadailynews

