TikTok è ormai un fenomeno globale e supera Facebook tra le app più scaricate (Di giovedì 16 gennaio 2020) TikTok sta guadagnando una popolarità sempre maggiore a livello globale, e la sua app ha raggiunto il secondo posto tra quelle più scaricate al mondo superando Facebook e Instagram.

ultnora : tanto lo so che alla fine domani non dormirò per guardare tiktok, ormai sta diventando peggio della mia ossessione per vine - GiovanBis : @Python_00 @CorradoMor Ormai i guru hanno sentenziato: il 2020 sarà l'anno di TikTok. Anche per gli hotel. E attend… - filippobrajucha : Ormai 2 profili instagram, uno facebook e un twitter mi stanno stretti. TikTok - @feeleeppo -