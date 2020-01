Sarri: «Dybala un fuoriclasse, segnerà il calcio nei prossimi anni» VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sarri, il commento del tecnico della Juventus dopo la vittoria contro l’Udinese con le reti di Higuain, Dybala e Douglas Costa Una vittoria schiacciante quella della Juventus che ieri ha battuto l’Udinese per 4-0 grazie alle reti di Higuain, alla doppietta di Dybala e alla rete di Douglas Costa. Mister Sarri al termine del match ne ha parlato in conferenza stampa. «Il gol di Higuain vale il rezzo del biglietto. Sono quelle cose che ti riconciliano con il calcio. Non è stato male neanche il terzo gol di Dybala». Leggi su calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

