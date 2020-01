Roma, ragazza tenta il suicidio nella metro: salvata da due passeggeri (Di giovedì 16 gennaio 2020) Attimi di paura nella stazione Manzoni della metro A di Roma, dove una ragazza ha tentato di suicidarsi. Tempestivo l’intervento di due uomini che l’hanno presa di peso, salvandole la vita. Roma, ragazza tenta suicidio nella metro Sfiorata la tragedia a Roma, dove una ragazza ha tentato il suicidio all’interno della stazione della metropolitana Manzoni. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, attorno alle ore 15 di mercoledì 15 gennaio, una ragazza di 27 anni di nazionalità rumena è scesa sui binari con l’intento di suicidarsi. Cappuccio della felpa in testa, ha iniziato a camminare avanti e indietro disperata, destando la preoccupazione dei viaggiatori in attesa del transito del treno. Alcune persone sono quindi intervenute per impedire la tragedia. Spaventate dall’imminente arrivo del treno, infatti, hanno immediatamente allertato le forze ... Leggi la notizia su notizie

zazoomblog : Roma tentato suicidio nella metro Manzoni: ragazza sui binari due passeggeri eroi la salvano - #tentato #suicidio… - alexssxia : La ragazza che ho sognato stanotte mi ha guardato tutte le storie di Roma senza saltarne nemmeno una mi posso fidar… -