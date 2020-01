Prescrizione, Conte: spero Italia Viva valuti riforma complessiva (Di giovedì 16 gennaio 2020) Algeri, 16 gen. (askanews) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Algeri interviene sulla Prescrizione e sulle polemiche nella maggioranza dopo che Italia Viva ha votato con l’opposizione per abolire la riforma voluta da Alfonso Bonafede. “Io sto lavorando, ho fatto vari incontri per la riforma del processo penale, a me non piace parlare di Prescrizione, la Prescrizione è una norma che si inserisce in un disegno complessivo; ai cittadini interessa una riforma del processo penale che abbrevi i tempi della giustizia, renda più efficiente il servizio giurisdizionale nell’interesse di tutti. Abbiamo fatto un incontro, in particolare l’ultimo, abbiamo trovato una sintesi e io mi sono speso molto, una sintesi che tiene conto del dibattito e dell’apporto di tutte le forze politiche. Ora con il ministro Bonafede stiamo lavorando a una versione ... Leggi la notizia su notizie

