Perché un’azienda agricola traccia le sue zuppe con la blockchain (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le zuppe di legumi tracciabili usando la blockchain L’uso più rilevante della tecnologia blockchain è arcinoto: fornire un database ai bitcoin e alle altre criptovalute. Ma di utilizzi possibili in realtà ce ne sono diversi. Uno abbastanza inedito, per esempio, riguarda la tracciatura degli alimenti. La sicurezza diffusa della blockchain fa sì che nessuno all’interno di una filiera alimentare possa alterare i dati di produzione e questo garantisce il consumatore, oltre che il resto della filiera. Finora il metodo è stato usato con un discreto successo soprattutto con alimenti semplici e materie prime, come l’insalata o il caffè, ma Pralina, un’azienda agricola di Melpignano (in provincia di Lecce) da qualche giorno sta usando la blockchain per tracciare le sue zuppe di legumi in barattolo. Una novità in Italia, ma forse persino in Europa: il primo passo verso la tracciatura di alimenti ... Leggi la notizia su wired

