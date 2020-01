Passaporto, i più potenti del mondo nel 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Passaporto «più potente» al mondo è ora quello giapponese, secondo la classifica Henley Passport Index. Il ranking prende in considerazione i passaporti di 199 nazioni e per l'elaborazione della classifica si basa sui dati Iata, l'associazione internazionale del trasporto aereo, che aggiorna, in servizio delle compagnie aeree, le normative di ogni paese. Chi possiede il Passaporto nipponico può entrare senza visto in 191 nazioni (erano 189 nel 2019) sul totale di 199 del ranking. Al secondo posto si piazza quello di Singapore con 190 (più uno rispetto allo scorso anno) e sul terzo gradino del podio sono ex-aequo Germania e Corea del Sud a 189 (erano 187 l'anno scorso). L'Italia cresce di 2 e brilla al quarto posto ex-aequo con la Finlandia a 188, seguite da Danimarca, Lussemburgo e Spagna che sono quinte a pari merito con 187 nazione ... Leggi la notizia su gqitalia

