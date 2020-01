Napoli: migrante restituisce i soldi all’uomo che 10 anni prima lo aveva aiutato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Napoli: migrante restituisce i soldi all’uomo che 10 anni prima lo aveva aiutato A Napoli, un migrante restituisce i soldi all’uomo che 10 anni prima lo aveva aiutato. A riferire la commovente storia è Maria Prisco, la nipote dell’uomo, che nel frattempo è deceduto. Questo il racconto di Maria sul suo profilo Facebook. “Hanno bussato al mio citofono : ‘C’è don Giovanni? Sono Mustafà”. “Un nodo alla gola: Nonno non c’è più. Se vuoi però sali, c’è nonna”. “È salito – si legge nel post – Ha abbracciato nonna come si fa con una madre. Ha pianto e le ha dato questa busta tra le mani”. “Signora Peppa, qui ci sono i soldi che Don Giovanni mi ha prestato dieci anni fa, per andare a lavorare dove abitava mio padre. Ora guadagno bene, ho studiato, ho due bimbi e sono caporeparto in una fabbrica ed è ... Leggi la notizia su tpi

