Multe ai tifosi, c’è uno spiraglio: contatti tra Ssc Napoli e Questura (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Novità importanti nella vicenda delle Multe comminate dalla Questura di Napoli ai tifosi azzurri che cambiano posto. L’apertura al dialogo da parte della società è stata anticipata dal sito CalcioNapoli24.it, e alcune verifiche compiute dalla nostra redazione confermano i “lavori in corso” per consentire ai tifosi azzurri di tornare a sostenere la squadra dopo che, nelle ultime settimane, i tifosi organizzati sono rimasti fuori dal San Paolo. A quanto risulta ad Anteprima24.it, infatti, l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, e il responsabile della comunicazione, Nicola Lombardo, avrebbero avuto in queste ore contatti con i vertici della Questura, per tentare di trovare una soluzione di buonsenso a questa vicenda. In particolare, il dialogo tra Ssc Napoli e Questura riguarda le Multe per chi non rispetta il proprio posto ... Leggi la notizia su anteprima24

