Monster Hunter World: Iceborne su PC, in arrivo la patch che corregge il problema dei salvataggi mancanti (Di giovedì 16 gennaio 2020) La scorsa settimana su PC è arrivata la tanto attesa espansione di Monster Hunter World, ovvero Iceborne. Tuttavia i giocatori si sono trovati davanti ad una serie di importanti bug, tra questi la mancanza dei file di salvataggio ed il calo di prestazioni del gioco con conseguente diminuzione dei framerate. Capcom, dopo i commenti della community, ha dichiarato di aver trovato i problemi e di voler provvedere alla loro risoluzione attraverso una patch.Poco dopo il lancio, Capcom si è rivolto a Twitter per riconoscere i problemi di prestazione di Iceborne che, secondo i rapporti, variavano dal crollo dei frame rate al freeze costante. Ora le indagini sembra siano complete; in un nuovo post su Steam, l'editore afferma di aver scoperto un problema con Iceborne che si traduce in un "livello insolitamente elevato di utilizzo della CPU durante il gioco attivo".Capcom ha inoltre confermato i ... Leggi la notizia su eurogamer

