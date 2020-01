Menenti: ergastolo per l’omicidio di Via Ricci, torna in libertà dopo 7 anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Padre e figlio condannati per l’omicidio di Alessandro Polizzi avvenuto a marzo del 2013 e per il ferimento della sua fidanzata Julia, tornano in libertà. Leggi anche –> Omicidio Mollicone, Franco Mottola si difende: “Sono innocente” Era il marzo del 2013 quando a Perugia in Via Ricci Alessandro Polizzi veniva brutalmente aggredito e ucciso; ferita … L'articolo Menenti: ergastolo per l’omicidio di Via Ricci, torna in libertà dopo 7 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

