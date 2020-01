Melissa Satta rivela i problemi di salute: “Il mio corpo non tollera” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Melissa Satta ha rivelato ai fan su Instagram di aver avuto diversi problemi di salute e ha spiegato che per questo sarebbe stata costretta a prendere una decisione drastica. Melissa Satta: salute La famosa showgirl Melissa Satta ha rivelato che da diverso tempo il suo tempo non tollererebbe più alcuni elementi, e che anzi l’assunzione di questi le avrebbe provocato non pochi problemi di salute. La conduttrice avrebbe pertanto scelto di non assumere più latticini, burro, formaggi: il suo corpo avrebbe iniziato a manifestare i chiari segni di un’intolleranza. Esclusi i problemi alimentari si tratta di un periodo roseo per la showgirl: dopo un periodo di crisi lei e suo marito, Kevin Prince Boateng, sono tornati insieme nell’estate del 2019 e secondo indiscrezioni starebbero pensando di avere un altro figlio. La coppia ha già avuto un bambino, Maddox, nato nel 2014. La ... Leggi la notizia su notizie

