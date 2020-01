Meghan Markle ha già cambiato vita. Ecco come è stata beccata in strada (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ormai sono trascorsi gironi da quanto Il principe Harry e Meghan Markle, hanno chiesto il divorzio dalla famiglia reale. La regina Elisabetta ha accettato a malincuore questa scissione di Harry e Megan, una vicenda che ha creato grande scalpore per i sudditi e nella famiglia reale sopratutto. Certo che, esseno ereditario della famiglia reale e avendo un eredità ultra miliardaria, il principe Harry potrebbe benissimo non lavorare per tutta la vita. E’ palese che sia una scelta dovuta ad un desiderio di indipendenza personale della nuova coppia reale. (Continua…) Si vocifera che da quando hanno detto addio ai vantaggi di corte e alla vita da principi, Meghan potrebbe già essere stata contattata da alcune Maison di moda per fare da testimonial al loro marchio, mentre Harry potrebbe darsi alla carriera di governatore del Canada. Ancora non è c’è nulla di certo, quello ... Leggi la notizia su howtodofor

infoitcultura : Meghan Markle e Harry, William si sfoga: 'Proteggevo mio fratello, ora non posso più. Siamo entità separate' - CAUSAFSTD : Saindo da Coroa, Meghan Markle retoma agenda com grupo feminista - mimicosmetics : RT @universa_uol: Saindo da Coroa, Meghan Markle retoma agenda com grupo feminista -