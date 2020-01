LIVE Biathlon, Sprint maschile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Fourcade non sbaglia e fa 80 vittorie in carriera! Bormolini migliore degli azzurri (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Sprint maschile A Ruhpolding LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO DOPO LA Sprint A Ruhpolding 15.48: Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di biathlkn da Ruhpolding 15.45: Il tedesco Rees chiude al 19mo posto ed è l’ultimo inserimento nelle prime posizioni 15.43: Windisch 25mo, Bormolini 36mo, Hofer 72mo, Cappellari penultimo con quattro errori. Solo due gli azzurri al via domenica nell’inseguimento 15.35: il tedesco Rees non sbaglia, chiude con 10 su 10 e potrebbe giocarsi un posto fra I primi 20 dovrebbe esserci 15.33: Gara virtualmente conclusa. Vittoria numero 80 in carriera per Martin Fourcade, secondo posto per Fillon Maillet, a completare il trionfo transalpino, terzo posto per il tedesco Doll, poi il primo dei norvegesi, Christiansen, poi ancora Francia con ... Leggi la notizia su oasport

