"Jennifer Lopez, vieni a vivere a Cagliari! Troverai buon cibo, clima ottimo e natura". L'invito del sindaco (Di giovedì 16 gennaio 2020) Jennifer Lopez, intervistata da Vanity Fair, ha confessato di essere alla ricerca di una piccola città italiana dove vivere rilassata, dove mangiare bene, con un clima gradevole. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, non ha perso l’occasione per invitarla a trasferirsi nel capoluogo dell’isola, “la città perfetta”.“Cara Jennifer, ho io la soluzione che fa per te”, assicura il primo cittadino, invitando la cantante nella città sarda che “non è proprio piccola”, ma con tutto ciò che serve: “La possibilità di riprendere gli spazi della propria vita, camminare per le vie del centro senza improbabili scocciatori, a contatto con gente discreta e attenta a non oltrepassare la privacy altrui”. Non solo, promette il sindaco, “c’è sempre un aeroporto efficiente che permette di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Corriere : Jennifer Lopez: «Vorrei vivere in Italia, in una piccola città» - HuffPostItalia : Jennifer Lopez rivela il suo desiderio nascosto: 'Vivere in un paesino in Italia' - Agenzia_Ansa : Il sogno di Jennifer Lopez: 'Vivere in Italia e mangiare pane' @JLo -