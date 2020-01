Ivano Marescotti contro Salvini: “Razzista e xenofobo, un bullo cialtrone” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il regista romagnolo Ivano Marescotti si è scagliato contro il leader della Lega Matteo Salvini insultandolo pesantemente. Inoltre, l’appello del regista, in vista dell’appuntamento elettorale del 26 gennaio, è quello di non votare la Lega, in quanto partito “fascista”. Salvini viene definito da Marescotti come un “bullo cialtrone”, ma replica: “Hanno paura, la sconfitta è vicina”. Marescotti contro Salvini Dopo una lunga giornata di accuse contro il titolo di un articolo di Repubblica, Matteo Salvini incassa anche le critiche e gli insulti del regista Ivano Marescotti. Infatti, il romagnolo ha invitato i cittadini a recarsi alle urne il prossimo 26 gennaio, ma di non votare per la Lega. “Andate a votare – ha detto – perché questa volta c’è il rischio che vinca la Lega di Salvini, con la Borgonzoni che potrebbe ... Leggi la notizia su notizie

