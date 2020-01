Infortunio Ronaldo, ultimissime e aggiornamenti in vista del Parma (Di giovedì 16 gennaio 2020) Infortunio Ronaldo- Niente match di Coppa Italia contro l’Udinese a causa di una leggera sinusite. Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a pieno regime già in vista della sfida di domenica sera contro il Parma. L’attaccante portoghese, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà a completa disposizione di Sarri in vista della 20^ giornata di campionato. L’ex Real tornerà a dirigere l’attacco bianconero. Infortunio Ronaldo, leggera sinusite: oggi già in campo per l’allenamento? Come detto, l’attaccante portoghese ha riscontrato una leggera sinusite nelle ultime ore, aspetto che non gli dovrebbe impedire di scendere in campo in vista della sfida contro il Parma. Leggi anche: Pagelle Juventus Udinese 4-0: Dybala un fenomeno, bene De Ligt-Rugani Il portoghese potrebbe ritornare a piena disposizione di Sarri già dall’allenamento odierno in programma alla ... Leggi la notizia su juvedipendenza

