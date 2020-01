Il vecchio Clint sa girare solo dei veri capolavori - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Maurizio Acerbi di Clint Eastwood con Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Olivia Wilde Inossidabile Clint. Devi andare a ricontrollare più e più volte la sua carta di identità (quest'anno, saranno 90), perché Eastwood lavora, ancora oggi, con la grinta e la voglia di un ragazzino. Un monumento, come lo sono i suoi film, alla faccia di tutti quelli che, a Hollywood, e sono tanti, non lo possono vedere, negandogli sacrosante Nomination agli Oscar. Gente che può solo sognarsi, in una vita intera, di girare pellicole come questo strepitoso Richard Jewell. La storia, vera, è proprio quella dell'omonimo protagonista del titolo (interpretato divinamente da Paul Walter Hauser), guardia di sicurezza americana che, una sera, durante le Olimpiadi del 1996, ad Atlanta, mentre sta prestando servizio al Centennial Olympic Park, si accorge di uno zaino sospetto collocato sotto una ... Leggi la notizia su ilgiornale

aletrocino : Preparate la calibro 20, sta arrivando 'l'ultimo capolavoro del vecchio Clint' #eastwood - bookciakmagazin : “Richard Jewel”, eroe per un giorno e vittima per sempre. Il ritorno del vecchio Clint che spacca - roggfer : Il vecchio Clint, sempre una garanzia! #richardjewell #davedere -