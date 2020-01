Ha ucciso il figlio di 5 anni, assolto: “Me l’ha detto Dio di farlo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Besart Imeri è stato assolto dalla Corte d’Appello di Ancona. Due anni fa uccise il figlio di 5 anni, soffocandolo. Secondo i giudici non era in grado di intendere e di volere. Hamid Imeri aveva cinque anni, oggi ne avrebbe avuti sette. Due anni fa, proprio durante le vacanze di Natale, è stato ucciso dal … L'articolo Ha ucciso il figlio di 5 anni, assolto: “Me l’ha detto Dio di farlo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

