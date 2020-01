Documento unico di circolazione 2020: cosa cambia da gennaio e novità (Di giovedì 16 gennaio 2020) Documento unico di circolazione 2020: cosa cambia da gennaio e novità Alla fine, dopo vari rinvii, anche il Documento unico di circolazione ce l’ha fatta a diventare realtà e a concretizzare quanto stabilito dal Decreto legislativo del 29 maggio 2017 che istituisce il Documento unico che incorpora in sé certificato di proprietà e libretto di circolazione. In un unico Documento saranno dunque presenti le specifiche tecniche del veicolo nonché le informazioni burocratiche sullo stesso. Documento unico di circolazione 2020: per chi è obbligatorio Il Duc 2020, che è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 per le nuove immatricolazioni e i passaggi di proprietà, riguarda solo ed esclusivamente le auto, le moto, i rimorchi e i veicoli in generale. Esclusi sono invece i ciclomotori e i minicar. Dal 1° gennaio 2020, chi non effettua un passaggio di proprietà, non è tenuto ... Leggi la notizia su termometropolitico

