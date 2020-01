Desirée Mariottini, parla la madre: “Con cure obbligatorie sarebbe viva” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il processo per la morte della 16enne Desirée Mariottini proseguirà a porte chiuse, secondo quanto stabilito dalla terza Corte d’assise. La madre della ragazza ha dichiarato che oggi, se le sue richieste d’aiuto fossero state ascoltate, sua figlia sarebbe viva. Alla sbarra 4 imputati: Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe. Sono accusati, a vario titolo, di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. parla la madre di Desirée Mariottini Barbara Mariottini, madre di Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina morta nel 2018 a Roma, ha parlato ai microfoni di Porta a Porta svelando il suo dolore per le richieste d’aiuto sostanzialmente inascoltate. “Ho fatto delle denunce sulla situazione in polizia, in cui dichiaravo che non riuscivo più a gestirla e chiedevo a un giudice di intervenire. Il giudice ha scritto ai servizi ... Leggi la notizia su thesocialpost

