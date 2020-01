Deathtrap Dungeon è in arrivo questo mese (Di giovedì 16 gennaio 2020) Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure è una nuova versione dello storico librogame creato da Ian Livingstone e come annunciato dai ragazzi di Branching Narrative, sarà disponibile dal 21 gennaio su PC.Deathtrap Dungeon è il libro più popolare della serie Fighting Fantasy, è stato pubblicato nel 1984 e richiedeva al giocatore di sopravvivere alle prove del Campione. Il tutto ambientato nell'oscuro e pericoloso labirinto di Fang. Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure si presenta con un'alta qualità video, la parte narrativa sarà affidata a Eddie Marsan (Ray Donovan, Fast & Furious Presents Hobbs and Shaw, Deadpool 2). che guiderà i giocatori tra i vari bivi e scelte disponibili, fungendo in poche parola da narratore.Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure sarà disponibile su PC dal 21 gennaio, e nel corso dell'anno anche su mobile ed altre ... Leggi la notizia su eurogamer

