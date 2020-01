Dakar 2020 oggi in tv, 11ma tappa: orario d’inizio, programma, streaming, percorso Shubaytah-Haradh (16 gennaio) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Penultima tappa dell’edizione della Dakar 2020. La “Maratona del deserto” è prossima ai titoli di coda e nella stage n.11 i concorrenti dovranno affrontare 379 km di prova speciale, abbinati a 365 di trasferimento. A dominare la scena saranno le dune e la sabbia e i partecipanti dovranno fare particolare attenzione a non eccedere in termini di velocità, per evitare spiacevoli inconvenienti. E’ il caso dello spagnolo Fernando Alonso. L’iberico della Toyota Hilux, coadiuvato dal navigatore iberico Marc Coma, è stato infatti protagonista di un incidente spettacolare fortunatamente senza conseguenze per i due citati tra le auto nella tappa precedente: un doppio ribaltamento che ha causato, però, danni non trascurabili alla vettura di Nando, costretto ad accumulare un ritardo di più di un’ora. Pertanto, per lui, questa penultima uscita potrebbe ... Leggi la notizia su oasport

