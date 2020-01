Cristina Marino, chi è la fidanzata di Luca Argentero (Di giovedì 16 gennaio 2020) Di Cristina Marino, in questi ultimi giorni, si sta parlando spesso come «la fidanzata di Luca Argentero» – anche perché ai GQ Best Dressed Men 2020 di Milano la coppia è stata protagonista sul red carpet come primo evento mondano da quando è stata annunciata la gravidanza. Il suo volto, però, era già noto al pubblico, allo showbiz e al web italiano. Classe 1991, la modella e attrice milanese ha dimostrato fin da bambina predisposizione per le arti e lo spettacolo, per cui studia all'Accademia Carcano di Milano, indirizzandosi poi verso la recitazione, mentre lavora anche in uno showroom per mantenersi e coltivare anche la sua passione per la moda. Da Milano, appena maggiorenne, Cristina Marino si sposta a Roma, per cominciare la sua carriera di modella e di attrice. L'occasione arriva nel 2009, con un ruolo secondario (quello di ... Leggi la notizia su gqitalia

