Cecilia Rodriguez svela in che rapporti è oggi con Francesco Monte (Di giovedì 16 gennaio 2020) In che rapporti sono oggi Francesco Monte e Cecilia Rodriguez Manca poco al debutto da conduttrice di Cecilia Rodriguez. Il prossimo 22 gennaio la sorella di Belen sarà al timone di Ex on the beach su MTV. Accanto all’affascinante argentina ci sarà il fidanzato Ignazio Moser, conosciuto due anni fa al Grande Fratello Vip. In … L'articolo Cecilia Rodriguez svela in che rapporti è oggi con Francesco Monte proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

honeymoon_93_AG : RT @xharxs: andrea denver = ignazio moser paola di benedetto = cecilia rodriguez federico rossi = francesco monte #GFVIP - zazoomblog : Belen Rodriguez stupisce la sorella Cecilia l’urlo in diretta - #Belen #Rodriguez #stupisce #sorella - likeirisheyes : RT @serperuta: Comunque durante il #GFVIP le parole più orribili le ho lette qui su twitter, indirizzate a Cecilia Rodriguez. -