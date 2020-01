Autostrade, De Micheli respinge gli attacchi al Milleproroghe. Aspi promette 7,5 miliardi di investimenti per evitare la revoca (Di giovedì 16 gennaio 2020) Da una parte la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli che difende la decisione del governo di cancellare per decreto le penali da versare al concessionario in caso di revoca per inadempimento. E nega sia che equivalga a una modifica unilaterale dei contratti, come lamentato dai soci stranieri di Autostrade per l’Italia, sia che ci siano dubbi di costituzionalità, come sostengono i costituzionalisti arruolati dall’Aiscat. Dall’altra i vertici di Aspi che, nell’estremo tentativo di dribblare la revoca, danno via libera a un piano strategico per il quadriennio 2020-2023 che prevede ben 7,5 miliardi tra investimenti e manutenzione. Risorse con cui il gruppo promette di ammodernare tutti i “principali asset strategici della rete come ponti, viadotti, cavalcavia, gallerie, pavimentazioni, barriere di sicurezza”. Giovedì, mentre il cda di Autostrade ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

