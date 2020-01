Austin salva la vita del cane caduto nel lago (Di giovedì 16 gennaio 2020) Austin Russel è un ragazzo che vive nel Michigan. La mattina di Capodanno, ha deciso di uscire e di andare a fare una passeggiata lungo il lago, con la sua bicicletta. Mentre era in quella zona, ha sentito uno strano rumore provenire dall’acqua, ma quando si è affacciato a vedere, ha visto che c’era un cane in difficoltà. Il giovane non si è mai trovato davanti ad una situazione e per questo, non sapeva proprio cosa fare. L’unica cosa certa, era che voleva salvare la vita del cucciolo. Ha deciso di chiamare la polizia, ma poco dopo, ha capito che ci avrebbero impiegato troppo tempo per arrivare e lui non aveva molto per agire. Il cane era rimasto intrappolato nei rami che erano in acqua ed aveva anche difficoltà a rimanere a galla. Alla fine, Austin, ha deciso di prendere in mano la situazione e di gettarsi. Il ragazzo, nonostante l’acqua ghiacciata, si è ... Leggi la notizia su bigodino

Austin salva Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Austin salva