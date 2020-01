Uomini e Donne, trono classico: La scelta di Giulio in diretta lunedì 20 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Uomini e Donne, trono classico. Svelata la data della scelta di Giulio Raselli. Maria De Filippi ha deciso che la scelta si farà in diretta. Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Finalmente vengono svelate le decisioni prese per quanto riguarda la scelta di Giulio Raselli, annunciata durante le vacanze di Natale ma che non aveva avuto nessun seguito. Il tronista era sparito dalle registrazioni delle puntate e non si sapeva niente di quello che sarebbe accaduto. Nella registrazione di ieri però è arrivato l’annuncio ufficiale: la scelta di Giulio si farà e sarà in diretta. Come i suoi predecessori a maggio, anche Giulio Raselli avrà la possibilità di fare la sua scelta in diretta tv. E’ stato finalmente svelato il destino di Giulio Raselli. Il tronista aveva ormai esaurito il suo tempo e da Natale aveva annunciato che era pronto a fare la ... Leggi la notizia su 2anews

