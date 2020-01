Uccisa e data alle fiamme, annullata assoluzione dell’ex: “Processatelo di nuovo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Condannato in primo grado a 25 anni di carcere, assolto in appello, ora Antonio Colamonico dovrà essere nuovamente giudicato per l’omicidio dell’ex Bruna Bovino. Lo ha deciso la Cassazione accogliendo il ricorso della Procura e dei parenti in merito all’assoluzione del Colamonico. L’uomo è accusato di aver strangolato, accoltellato con un paio di forbici e poi dato alle fiamme l’amante, madre di due figli. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte d’Assise d’Appello di Bari aveva assolto Antonio Colamonico per aver ucciso a colpi di forbici la 29enne Bruna Bovino e aver dato fuoco al corpo. I giudici del Palazzaccio hanno dunque accolto il ricorso della Procura generale di Bari e delle parti civili, tra cui i familiari di Bruna e associazioni antiviolenza e disposto un nuovo processo per i fatti avvenuti il 12 dicembre 2013 a Mola (Bari). Bruna Bovino, ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

