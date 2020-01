Trump attacca Apple: “Sbloccate gli iPhone dei terroristi” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'attacco del presidente Trump riecheggia le parole del procuratore generale William Barr, che lunedì aveva rinfacciato ad Apple di non aver fornito all'FBI "alcuna assistenza rilevante" nello sblocco degli smartphone dell'attentatore che il 6 dicembre ha attaccato la base militare di Pensacola, in Florida. Leggi la notizia su fanpage

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Trump contestato due volte al comizio attacca la ragazza che lo critica: “A casa avrai dei guai, tua mamma vota per me”… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Trump contestato due volte al comizio attacca la ragazza che lo critica: “A casa avrai dei guai, tua mamma vota per me”… - RassegnaZampa : #Trump contestato due volte al comizio attacca la ragazza che lo critica: “A casa avrai dei guai, tua mamma vota pe… -