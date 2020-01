Superman & Lois, ufficiale la nuova serie con protagonista Clark Kent su The CW (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sembra che la The CW abbia scelto le linee guida per quanto riguarda il futuro del cosiddetto Arrowverse, infatti la nuova serie di punta con il termine di Arrow sarà la nuova Superman & Lois. Le voci su un nuovo show con protagonista il figlio di Krypton, il primo dai tempi di Smallville, si rincorrevano da diverso tempo e finalmente come riporta il Collider è arrivata l’ufficialità. Se tutti ci siamo emozionati nel rivedere Tom Welling nel crossover “Crisi delle terre infinite” i fan dell’uomo d’acciaio possono comunque stare tranquilli per Superman & Lois: il protagonista sarà ancora una volta Tayler Hoechlin, che ha già vestito in Supergirl e proprio nel già citato crossover i panni del supereroe più iconico della DC. Al fianco del Superman di Tayler Hoechlin non ci poteva non essere nuovamente Elizabeth Tulloch, nel ruolo di Lois Lane. ... Leggi la notizia su giornalettismo

