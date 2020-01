Star Wars | L' Ascesa di Skywalker supera quota 1 miliardo di dollari

Come sarebbe stato il nono capitolo di Star Wars diretto da Colin Trevorrow : Si sa, Star Wars: L’ascesa di Skywalker non ha avuto una vita produttiva facile. Il che viene utilizzato da alcuni per scusare certi difetti del prodotto finale. Una delle questioni fondamentali che ha reso più tortuoso il percorso della pellicola è il fatto che J. J. Abrams sia dovuto subentrare a scrivere e dirigere solo in un secondo momento, quasi in corsa: nel 2015, infatti, il regista designato era Colin Trevorrow, fresco del successo ...

Star Wars IX - lo script originale è finito in rete e per i fan è migliore di L'ascesa di Skywalker : Lo script originale di Star Wars IX firmato da Colin Trevorrow è finito in rete dopo essere stato rubato ed è assai migliore di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. La prima versione della sceneggiatura di Star Wars IX, firmata da Colin Trevorrow, è finita su Reddit grazie ai potenti mezzi degli hacker; ebbene, lo script è ritenuto dai fan migliore di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Lo script leaked è finito sul Subreddit r/StarWarsLeaks, che già ...

Star Wars : L'ascesa di Skywalker - il ritorno di Palpatine spiegato in un nuovo libro del canone! : Un libro del canone di Star Wars svela il principale mistero di Star Wars: L'ascesa di Skywalker spiegando come l'Imperatore Palpatine sia riuscito a tornare in vita. Un nuovo libro del canone di Star Wars ha finalmente spiegato come Palpatine sia riuscito a fare ritorno dal regno dei morti, colmando uno dei misteri di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Un libro intitolato The Rise of Skywalker Visual Dictionary, appena pubblicato, svelerebbe ...

Un libro prova a spiegare i buchi della trama di Star Wars : L’ascesa di Skywalker : Nonostante il successo internazionale e l’emozione suscitata per aver portato a termine un’intera saga lunga più di 40 anni, Star Wars: L’ascesa di Skywalker è stato un film anche parecchio criticato, soprattutto per via di certe scelte di sceneggiatura quantomeno dubbie. Alcuni hanno rimproverato incoerenze rispetto ai capitoli precedenti, altri invece hanno sottolineato come addirittura diversi aspetti della trama vengano dati per scontati ...

Lo sceneggiatore di Rogue One : A Star Wars Story vorrebbe realizzare un film di Star Fox : Lo sceneggiatore Gary Whitta è rimasto impressionato dai disegni iperrealistici di Star Fox realizzati dal direttore artistico di God of War Raf Grassetti.Grassetti ha condiviso alcune delle sue riprogettazioni di Star Fox su Instagram questo mese, reinventando i personaggi del classico gioco arcade Nintendo come animali umanoidi molto dettagliati e realistici. Questo ha suscitato l'interesse dello scrittore di Rogue One: A Star Wars ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - ecco la scena che ha commosso di più i fan! : Dopo quasi un mese dall'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i fan hanno dichiarato qual è stata la scena più commovente di tutto il film, ultimo capitolo della saga tanto amata nel mondo. Da oltre tre settimane Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è in vetta al box office e ancora si parla della storia arrivata sul grande schermo, tanto che i fan hanno rivelato la scena più commovente di tutto il film. Tramite il social Reddit, molti utenti ...

Star Wars : Jason Momoa sarebbe uno Wookie perfetto secondo l'interprete di Chewbacca : Joonas Suotamo, interprete di Chewbacca nella saga di Star Wars, ha rivelato che vorrebbe Jason Momoa nel ruolo di uno Wookiee. Star Wars potrebbe in futuro accogliere tra i propri protagonisti Jason Momoa, se si realizzerà il desiderio dell'interprete di Chewbacca che ha condiviso online un simpatico video. Joonas Suotamo, interprete del famoso Wookiee, ha infatti pubbblicato online un simpatico video che lo ritrae accanto alla Star di Aquaman. ...

Star Wars : Taika Waititi parla della possibilità di dirigere un film : Star Wars ha accolto Taika Waititi tra i suoi registi grazie alla serie The Mandalorian e ora il regista ha parlato della possibilità di realizzare un film. The Mandalorian ha permesso a Taika Waititi di entrare nel mondo di Star Wars e ora il regista ha parlato apertamente della possibilità di dirigere un film della saga. L'esordio nell'universo stellare è avvenuto in occasione dell'ultima puntata della prima stagione della serie ideata da Jon ...

Oscar 2020 - l'ascesa di Adam Driver da ex marine a Kylo Ren di Star Wars : Con Storia di un matrimonio Adam Driver ha conquistato una nomination agli Oscar 2020 e la sua seconda candidatura agli Awards in dodici mesi. Da ex marine a Hollywood. La parabola umana e professionale di Adam Driver è di per sé già da film e ne sono bastati giusto un paio per trasformarlo da perfetto sconosciuto ad uno degli attori più richiesti di Hollywood sino a fargli conquiStare, in pochi anni, ben due candidature agli Oscar. Ultima ...

Star Wars - il gioco arcade del 1983 ricreato in VR da un fan : Dimenticate la controversia sulle loot box, la mia più grande delusione quando si è trattato di Star Wars Battlefront 2 è stata la mancanza di una modalità VR dedicata. Dopo l'eccellente, ma piuttosto breve, Rogue One: VR Mission che è stato incluso nella versione PS4 di Star Wars Battlefront, mi aspettavo pienamente una campagna VR più grande e migliore nel sequel.Purtroppo non è stato così, ma dove EA ha fallito, un ricercatore VR ...

Star Wars : Mark Hamill commenta il bacio tagliato tra Han Solo e Luke Skywalker ne L'impero colpisce ancora : L'interprete di Star Wars, Mark Hamill, è tornato ad ammiccare maliziosamente al bacio tagliato tra Han Solo e Luke Skywalker ne L'impero colpisce ancora in risposta alla domanda di un fan. Mark Hamill ha svelato l'esistenza di una scena tagliata de L'impero colpisce ancora in cui Han Solo bacia Lyke Skywalker, la rivelazione naturalmente ha fatto impazzire i fan che ora sognano una coppia SkySolo. La scena in questione, eliminata dalla versione ...

1917 scalza Star Wars : L'Ascesa di Skywalker dalla vetta del box office USA : Dopo un mese in vetta alla classifica, ci pensa il film bellico 1917 a spodeStare Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dalla cima della classifica del box office americano. 1917 supera Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conquistando il primo posto nella classifica di incassi del box office USA. Il drama bellico diretto da Sam Mendes incassa 36,5 milioni di dollari da 3.434 sale e segna una media per sala di 10.629 dollari. Come potete notare dalla ...

Star Wars - è caccia alla collezione 2020 di Rollinz con Esselunga : Terza collezione di Rollinz con Esselunga, dopo il successo delle precedenti. Sale la caccia ai pupazzetti di Star Wars anche nei punti vendita di Saronno, Solaro, Garbagnate, Cusano, Varedo. Sono 32 i nuovi Rollinz da collezionare entro il 4 marzo (ognuno si può ottenere con 25 euro di spesa o 50 punti Fragola a scontrino). Per gli appassionati questa sembrerebbe l’ultima collezione definitiva con i personaggi degli ultimi film di Guerre ...

Star Wars : Jar Jar Binks tornerà nella miniserie su Obi-Wan Kenobi? : Jar Jar Binks, personaggio cult di Star Wars potrebbe tornare nella miniserie su Obi-Wan Kenobi, prossimamente in streaming su Disney+. La miniserie su Obi-Wan Kenobi, prossimamente su Disney+, potrebbe mostrare il ritorno in scena di Jar Jar Binks. Lo dice il sito Making Star Wars, il cui caporedattore Jason Ward scrive così: "Mi riferiscono che la strada di 'Ben' Kenobi incrocerà quella del suo vecchio amico proveniente da Naboo, Jar Jar ...