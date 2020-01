Spike Jonze torna alla regia con il documentario Beastie Boys Story, in arrivo ad aprile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il documentario Beastie Boys Story diretto da Spike Jonze arriverà nei cinema Imax e su Apple TV+ ad aprile. Spike Jonze è tornato alla regia con Beastie Boys Story, un documentario dedicato al gruppo rap che arriverà nei cinema Imax il 3 aprile e su Apple TV+ il 24 aprile. Il progetto debutterà sugli schermi in occasione del ventiseiesimo anniversario del quarto album del gruppo, Ill Comunication. Spike Jonze aveva diretto per i Beastie Boys il video musicale del brano Sabotage. Diamond (Mike D) e Adam Yauch (MCA) facevano parte di una band punk di New York prima di dedicarsi al rap affiancando Horowitz (Ad-Rock), ottenendo il successo mondiale con Licensed To Ill, ottenendo 3 premi Grammy. Yauch, ideatore ... Leggi la notizia su movieplayer

