Smog Roma: oggi e domani stop alle auto più inquinanti e ai diesel fino a Euro 6 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A Roma in vigore oggi e domani lo stop alle auto più inquinanti e ai diesel fino a Euro 6, dalle 07:30 alle 10:30 e dalle ore 16:30 alle 20:30: lo ha stabilito il Campidoglio, “considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni“. La stop riguarda tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno circolare nella cosiddetta “Fascia Verde” di Roma nelle due fasce orarie. Blocco anche per i ciclomotori e i motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e per gli autoveicoli a benzina Euro 2. Il 19 gennaio è in programma la Domenica Ecologica, con la quale si limita la circolazione a tutti i veicoli a motore nella Z.T.L. “Fascia Verde” dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

