Smog: i blocchi del traffico? Anche se fatti tutto l’anno, non basterebbero (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’elenco parte da Torino e scende almeno fino a Roma, ma Anche a Napoli la situazione non è buona ed è pessima in tutta la pianura padana a causa dello Smog. Per contrastare l’aumento di Pm10 nell’aria (50 millesimi di grammo al metro cubo per oltre 35 volte l’anno), i sindaci, da Milano a Bologna, da Modena alla Capitale passando Anche per Firenze, hanno messo in campo le consuete misure: blocco del traffico per i mezzi più inquinanti e limiti al riscaldamento domestico. Sono provvedimenti abituali, ma inefficaci secondo gli esperti perché parziali. Le giornate di stop al traffico incidono solo limitatamente sulla qualità dell’aria in giornate, anzi settimane, di alta pressione, in cui non si vede sull’Italia alcun accenno di pioggia o vento. La scelta di intervenire sul traffico è emergenziale, ma controllabile, più difficile controllare che il riscaldamento nelle case sia ... Leggi la notizia su vanityfair

