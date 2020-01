Salvini contestato a Casalecchio: Lega dà appuntamento in un bar ma il locale chiude (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il leader della Lega è stato contestato durante un comizio a Casalecchio, in vista delle elezioni in Elimia-Romagna. Il gestore di un bar, in cui lo staff della Lega aveva dato appuntamento per un caffè con il Capitano, ha chiuso per protesta: "Non voglio prestarmi come cassa di risonanza a nessuna iniziativa politica". Leggi la notizia su fanpage

