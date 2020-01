Roma.A scuola divisi per censo,polemica

polemica per come una scuola statale Romana sul proprio sito spiega come sono divisi gli alunni nelle sedi:una che accoglie alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto e un'altra alunni di estrazione sociale medio-bassa. "La scuola è un luogo educativo,inclusivo.No a forme di categorizzazione superficiali e inutili":tuona Rusconi,dei presidi del Lazio. Su twitter la ministra Azzolina prende le distanze,scrivendo:La scuola dovrebbe sempre favorire l'inclusione.Descrivere popolazione scolalastica per censo non ha senso". "(Di mercoledì 15 gennaio 2020) per come unastatalena sul proprio sito spiega come sonogli alunni nelle sedi:una che accoglie alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto e un'altra alunni di estrazione sociale medio-bassa. "Laè un luogo educativo,inclusivo.No a forme di categorizzazione superficiali e inutili":tuona Rusconi,dei presidi del Lazio. Su twitter la ministra Azzolina prende le distanze,scrivendo:Ladovrebbe sempre favorire l'inclusione.Descrivere popolazione scolalastica pernon ha senso". "(Di mercoledì 15 gennaio 2020)

MediasetTgcom24 : Roma, scuola divide i ragazzi in base al reddito: 'Qui studia l'alta borghesia, i figli dei poveri vanno in un'altr… - repubblica : Roma, scuola pubblica si presenta così: 'Qui figli dell'alta borghesia e delle loro badanti'. Interviene il ministro - RaiNews : Sul sito della #scuola presentazione dei plessi in base all'estrazione sociale. Il ministro Azzolina: 'L'istituto m… -