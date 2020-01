Roberta Di Padua sfiora la rissa con Armando Incarnato: "Ti meno" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Serena Granato A Uomini e donne, Roberta Di Padua ha accusato Armando Incarnato di avere dei rapporti intimi con Veronica Ursida e all'insaputa della redazione Il nuovo anno 2020 si è aperto con delle accuse pesanti per Armando Incarnato. Se nelle scorse puntate, aveva sollevato delle illazioni nello studio di Uomini e donne, accusando Juan Luis Ciano di avere frequentazioni parallele alla sua partecipazione al trono over, nell'ultima puntata è, invece, esplosa una polemica sul suo conto. In sintesi, la dama Roberta Di Padua, che da tempo frequenta Armando, ha accusato quest'ultimo di avere rapporti intimi top-secret con Veronica Ursida. Secondo la segnalatrice, cioé, Armando e Veronica non avrebbero mai rivelato i loro rapporti carnali, in pubblico. “Permetti – è così partita all'attacco Roberta, in studio, scagliandosi contro Incarnato – che io mi trattengo, se tu dormi ... Leggi la notizia su ilgiornale

