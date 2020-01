Rivoli: tragedia in tangenziale, Giuseppe Vellone muore davanti a moglie (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giuseppe Vellone muore in tangenziale a Rivoli (TO). Ancora da chiarire la dinamica del gravissimo incidente, l’auto dell’uomo era ferma in contromano. Un incidente mortale ancora avvolto dal mistero e che ha dell’incredibile. Giuseppe Vallone aveva la macchina ferma in contromano sulla tangenziale nord di Torino all’altezza di Rivoli, quando è sceso dall’auto ed è … L'articolo Rivoli: tragedia in tangenziale, Giuseppe Vellone muore davanti a moglie proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

