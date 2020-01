Quando l’aglio migliora la pelle e favorisce la crescita dei tuoi capelli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Aglio e Alcol, si tratta di un’antica ricetta curativa tibetana che secondo gli studi effettuati può giovare in diversi modi all’organismo Già dall’antichità, l’aglio veniva usato come medicinale, per via delle molteplici proprietà benefiche che presenta per il nostro organismo. Le parti che vengono utilizzate del bulbo sono i vari spicchi ricoperti da una membrana esterna. Mentre è il bulbo stesso la parte che viene utilizzata da sempre come rimedio ai vari malanni. Sicuramente, sappiamo che l’aglio è zeppo di solforati che sono anche la causa del suo odore forte e poco piacevole: l’allicina. Questo odore, però, si sprigiona solo Quando l’aglio viene masticato o tagliato. L’allicina è un antibiotico naturale, che riesce a combattere gran parte dei batteri esterni. Inoltre, l’aglio contiene diversi ... Leggi la notizia su chenews

