Pagelle Juventus Udinese 4-0: Dybala un fenomeno, bene De Ligt-Rugani (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Pagelle Juventus Udinese – Coppa Italia, anche per i bianconeri. Partita in casa per Sarri, all’Allianz Stadium di Torino la Juventus affronta l’Udinese di Gotti. Partita dominata dai bianconeri ampio 4-0 con tanto di gol annullato. Due rigori e due bellissimi gol. Primo e secondo tempo completamente dominati dalla Juve. Udinese mai realmente pericolosa. Nei bianconeri brillano Dybala e Higuain. Il gol del vantaggio arriva dopo uno splendido uno-due nello stretto, concluso con il cross di prima di Dybala per Higuain che segna. Raddoppio su rigore guadagnato da Bernardeschi e realizzato da Dybala. La Joya è in forma e segna nel secondo tempo il 3 a 0 con una traiettoria dal limite dell’area sotto l’incrocio dei pali, alla Del Piero. 4 a 0 su rigore, battuto da Douglas Costa poco prima di uscire. Torna in campo Marko Pjaca. Pagelle Juventus Udinese, i ... Leggi la notizia su juvedipendenza

