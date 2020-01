Outlander, la serie potrebbe espandersi con nuovi spinoff e sequel (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’universo di Outlander potrebbe espandersi con spinoff e sequel, le dichiarazioni del presidente di Starz al TCA Outlander è una delle serie tv di punta del canale premium americano Starz, e questo non ha alcuna intenzione di lasciare andare un titolo così prezioso. Le soluzioni sarebbero: nuovi spinoff, sequel, e estensioni. A dichiararlo è il presidente del canale, al TCA Winter Press Tour che si è tenuto ieri. “Fino a quando i fan continueranno ad amare la storia, noi terremo Outlander in onda,” ha detto Jeffrey Hirsch, presidente di Starz. “Abbiamo costanti conversazioni con Sony che produce la serie, siamo molto orgogliosi della quinta stagione, e visto che abbiamo già ordinato anche la sesta ci sembra che l’arco narrativo è stato esteso e Ron e Meril hanno fatto un ottimo lavoro.” Sull’estensione dell’universo Hirsch ha precisato: ... Leggi la notizia su dituttounpop

