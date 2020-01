Orzinuovi, il pandoro killer per uccidere i cani: bocconi farciti di chiodi e lasciati in strada (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un pandoro riempito di chiodi lasciato in strada e diretto ai cani: è l'assurda scoperta fatta da una giovane a Orzinuovi. La ragazza a passeggio col suo cane ha trovato il boccone letale e ha segnalato il tutto alla polizia locale che ha iniziato le indagini per individuare l'autore del folle gesto. Leggi la notizia su fanpage

