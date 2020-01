Omicidio Serena Mollicone, carabinieri e Difesa si costituiranno parte civile (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nella vicenda della morte di Serena Mollicone, avvenuta a Arce nel 2001, carabinieri e Difesa hanno annunciato che si costituiranno parte civile. ROMA – L’Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa saranno parte civile nell’eventuale processo sull’Omicidio di Serena Mollicone. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce. La studentessa 18enne di Arce (Frosinone) fu ritrovata morta nei primi giorni di giugno 2001 in un boschetto di Anitrella. https://www.youtube.com/watch?v=opXHVjbkG3Q Processo Mollicone, attesa di due mesi Bisognerà aspettare almeno altri due mesi per sapere se i cinque indagati saranno rinviati a giudizio con la pesantissima accusa di essere coinvolti nella morte della giovane: su questo aspetto il giudice non ha ancora preso nessuna ... Leggi la notizia su newsmondo

Radio1Rai : A quasi 20 anni dalla morte di #SerenaMollicone, non si ferma la battaglia per la verità. In tribunale a Cassino si… - NewsMondo1 : Omicidio Serena Mollicone, carabinieri e Difesa si costituiranno parte civile - LordStep_17 : RT @chilhavistorai3: Delitto di Arce: Guglielmo Mollicone ancora in gravi condizioni, non può essere all'udienza sul rinvio a giudizio dell… -