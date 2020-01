Morto Stan Kirsch, attore in Friends e Highlander: suicida a 52 anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ Morto ufficialmente impiccato l’attore Stan Kirsch, rinvenuto dalla moglie Krystin Green lo scorso weekend nella propria abitazione di Los Angeles. La notizia è stata in seguito riportata dal portale TMZ, accompagnata dalle prime note dei referti di polizia; l’attore, newyorkese classe 1968, si sarebbe suicidato, per motivi al momento ancora da verificare. A cinquantadue anni, Kirsch era stato uno dei volti più amati e prolifici della serialità televisiva degli anni ’90; se lo show di maggior successo ad aver visto la sua partecipazione fu probabilmente Friends, i più lo ricorderanno per il ruolo da co-protagonista in Highlander. Proprio alla serie fantasy, alla quale l’attore collaborò per sei anni a partire dal 1992 interpretando il ruolo di Richie Ryan, Kirsch doveva probabilmente il suo successo professionale. suicidatosi nella propria abitazione, ... Leggi la notizia su velvetgossip

Enricogiu : RT @3cinematographe: #StanKirsch, l'attore che ha interpretato Richie Ryan per cinque stagioni nella serie televisiva Highlander: The Serie… - mrbranford : @babypumpkinpie Pensavo fosse un'italianizzazione di Sebastian Stan (?) ahahahahahah morto - MiyakeEau : È morto Stan Kirsch, attore di 'Highlander' e 'Friends' -