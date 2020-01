Milano, presi ladri seriali in stazione Centrale: derubavano i viaggiatori a bordo dei treni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Due uomini sono stati arrestati a Milano dalla Polfer con l'accusa di furto aggravato: avrebbero messo a segno numerosi furti ai danni di viaggiatori e pendolari in stazione Centrale. Il modus operandi era il medesimo ad ogni colpo: dopo aver individuato la vittima la seguivano a bordo del treno prima di derubarla approfittando di un momento di distrazione. Leggi la notizia su fanpage

