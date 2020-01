Masterchef Italia 9, giovedì 16 gennaio, le anticipazioni delle puntate: in esterna a Vico Equense (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Masterchef Italia 9 puntate di giovedì 16 gennaio, tutte le anticipazioni e l’eliminato in diretta I frigoriferi degli chef, Vico Equense e lo street food con Gennaro Esposito e lo chef stellato Lino Scarallo protagonisti delle due puntate I 16 concorrenti rimasti, dopo l’eliminazione di Nunzia e Rossella (qui il racconto delle due puntate, qui l’elenco dei concorrenti). sono pronti a darsi battaglia nelle due nuove puntate di giovedì 16 gennaio di Masterchef su Sky Uno, canale 108, digitale terrestre canale 455, alle 21:15, in streaming su Now Tv, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. I 3 giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, sono gli unici ad avere tra le mani il destino dei concorrenti, le cui sicurezze dopo le prime settimane, iniziano a crollare. ... Leggi la notizia su dituttounpop

