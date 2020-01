Martina Nasoni sbotta: tutta la verità su Uomini e Donne e Daniele Dal Moro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Anticipazioni Uomini e Donne: Martina Nasoni ha rifiutato il Trono Classico? La verità Ieri Martina Nasoni ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più Tv. E in questa circostanza diversi blog, trascrivendo le sue parole, hanno rivelato che l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro avrebbe rifiutato il Trono Classico di Uomini e Donne. Parole evidentemente travisate visto ciò che ha appena detto la giovane. Difatti Martina, a tal proposito, ha pubblicato poco fa su instagram un video in cui ha voluto fare chiarezza una volta per tutte su questa faccenda: “Io non ho rifiutato il trono, io ho fatto una supposizione: se mi avessero chiesto di diventare la nuova tronista non so se avrei accettato per via di una storia ancora non completamente conclusa…Almeno dentro di me…” Insomma pare che nessuno della redazione di UeD abbia ... Leggi la notizia su lanostratv

