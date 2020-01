L'SSD di Xbox Series X potrebbe raggiungere una velocità di lettura di 7 GB/s (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La next-gen si avvicina a grandi passi ma, al momento, ancora non sappiamo quali saranno le effettive specifiche tecniche di PS5 e Xbox Series X.Sappiamo però che le due console hanno come obiettivo la quasi completa cancellazione dei tempi di caricamento, attraverso la sostituzione degli HDD di PS4 e Xbox One con gli SSD.Microsoft ha parlato di un SSD "ultra veloce" e ora Digitimes ha affermato che sarà Qunlian a fornire SSD PCIe per Series X. Le ultime indiscrezioni affermano che questi nuovi SSD master PCIe 4.0 sarebbero in grado di raggiungere una velocità di lettura di 7 GB/s, il che permetterebbe di mantenere la promessa dell'"annullamento", o quasi, dei caricamenti.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

