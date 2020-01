LIVE Virtus Bologna-Darussafaka 0-0, EuroCup 2020 in DIRETTA: inizia il match del PalaDozza, V Nere già obbligate a vincere! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 TRIPLA di Ricci! 2-2 2/2 Colson. Fallo di Gamble su Colson, primo viaggio in lunetta della partita per l’americano. 2-0 Gamble di forza vince il mismatch con Hamilton, primi due punti per le V Nere! Gamble vince la palla a due, primo possesso Virtus! GIU’ IL GETTONE! E’ iniziaTO IL match DEL PALADOZZA! 20.44 Tra pochissimo la palla a due di Segafredo Virtus Bologna e Darussafaka Tekfen Istanbul. 20.42 QUINTETTI TITOLARI, Bologna: Gamble, Markovic, Ricci, Teodosic, Weems; Darussafaka: Browne, Colson, Hamilton, Jones, Ozdemiroglu. 20.40 Gli arbitri della gara saranno Matej Boltauzer (SLO), Uros Obrknezevic (SER) e Artem Lavrukhin (RUS). 20.35 In campionato la Virtus Bologna proviene dalla vittoria di Roma contro la Virtus di Piero Bucchi (68-97). Il Darussafaka ha invece annichilito 105-56 il Buyukcekmece nella massima ... Leggi la notizia su oasport

